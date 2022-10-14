В Калининградской области на полигонах Балтийского флота проходит подготовка военнослужащих, которые были призваны для участия в специальной военной "Операции Z" в рамках частичной мобилизации. Кадры с места публикует Минобороны России.

Подготовка мобилизованных на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Не посрамим наших дедов. Сейчас возможности другие, новые технологии", — заверил один из мобилизованных.

В ходе учений на занятии по армейской тактической стрельбе военные отработали поражение целей из различных положений со сменой огневых позиций. Стреляли из всего штатного вооружения, в том числе автоматов АК-74М, АК-12, 7,62-мм пулемётов (РПК) и снайперских винтовок.