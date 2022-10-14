Мобилизованные проходят учения на полигонах Балтийского флота
На полигонах Балтийского флота под Калининградом проходит подготовка мобилизованных
В Калининградской области на полигонах Балтийского флота проходит подготовка военнослужащих, которые были призваны для участия в специальной военной "Операции Z" в рамках частичной мобилизации. Кадры с места публикует Минобороны России.
Подготовка мобилизованных на полигонах Балтийского флота в Калининградской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Не посрамим наших дедов. Сейчас возможности другие, новые технологии", — заверил один из мобилизованных.
В ходе учений на занятии по армейской тактической стрельбе военные отработали поражение целей из различных положений со сменой огневых позиций. Стреляли из всего штатного вооружения, в том числе автоматов АК-74М, АК-12, 7,62-мм пулемётов (РПК) и снайперских винтовок.
Ранее Лайф писал, что создание новых частей из россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, должно занять не меньше двух месяцев. По словам члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва, на первом этапе предстоит подготовить мобилизационный ресурс, не позволив при этом врагу прорвать оборону ни на одном из участков фронта.
Telegram / Минобороны России