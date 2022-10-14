Очередная неудачная попытка сжечь военкомат произошла в Удмуртии
Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание военкомата в Удмуртии
Очередная попытка поджога военкомата произошла в Удмуртии. Неизвестные люди сегодня ночью разбили окно в здании военного комиссариата в Воткинске и бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает местный портал "Сусанин".
Руководитель городской администрации города Алексей Заметаев рассказал, что всё произошло примерно в три часа ночи. Злоумышленники пролезли к зданию через забор, разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с коктейлем Молотова.
Вовремя подоспевший сторож самостоятельно потушил небольшое возгорание. Имущество и документация комиссариата не пострадали. Поджигателей ищут.
Ранее неизвестный попытался поджечь воинскую часть в подмосковной деревне Зюзино. Злоумышленник перекинул на территорию четыре бутылки с зажигательной смесью, но ни одна из них не долетела до цели. Более того, два поджога военкоматов также были зафиксированы в Казани и Красноярске. Обе попытки тоже не увенчались успехом: обошлось без повреждений и пострадавших.
ТАСС / АБ