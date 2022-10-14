Очередная неудачная попытка сжечь военкомат произошла в Удмуртии

Очередная попытка поджога военкомата произошла в Удмуртии. Неизвестные люди сегодня ночью разбили окно в здании военного комиссариата в Воткинске и бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает местный портал "Сусанин".

Руководитель городской администрации города Алексей Заметаев рассказал, что всё произошло примерно в три часа ночи. Злоумышленники пролезли к зданию через забор, разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с коктейлем Молотова.

Вовремя подоспевший сторож самостоятельно потушил небольшое возгорание. Имущество и документация комиссариата не пострадали. Поджигателей ищут.