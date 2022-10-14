В Британии раскритиковали Макрона за слова о ядерном оружии
Британский министр Уоллес раскритиковал Макрона за отказ от ядерного ответа на удар по Украине
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что страна не намерена отвечать ядерным ударом на применение тактического ядерного оружия на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph.
"Это [слова Макрона об отсутствии ядерного ответа на удар по Украине] раскрывает карты президента Макрона", — заявил министр.
Причём, по данным издания, его позицию также разделяют и в НАТО. Как пишет газета со ссылкой на источники, в альянсе не считают действия французского лидера позитивными на фоне конфликта на Украине и говорят, что его высказывания негативным образом влияют на попытку "сдерживания" ситуации.
"Мы не вдаёмся в детали подобных сценариев", — указал источник.
Кстати, как ранее заявлял Эмманюэль Макрон, когда речь заходит о ядерном вооружении, необходимо проявлять осторожность. Так французский лидер ответил на заявление американского коллеги Джо Байдена о том, что миру грозит "ядерный армагеддон".
ТАСС / POOL / LUDOVIC MARIN