В Британии раскритиковали Макрона за слова о ядерном оружии

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что страна не намерена отвечать ядерным ударом на применение тактического ядерного оружия на Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph.

"Это [слова Макрона об отсутствии ядерного ответа на удар по Украине] раскрывает карты президента Макрона", — заявил министр.

Причём, по данным издания, его позицию также разделяют и в НАТО. Как пишет газета со ссылкой на источники, в альянсе не считают действия французского лидера позитивными на фоне конфликта на Украине и говорят, что его высказывания негативным образом влияют на попытку "сдерживания" ситуации.

"Мы не вдаёмся в детали подобных сценариев", — указал источник.