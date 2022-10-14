Путин прибыл на заседание глав государств – участников СНГ в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств –участников СНГ в Астане. Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе.
Владимир Путин прибыл в конгресс-центр Астаны, где пройдёт саммит глав СНГ. Видео © t.me / Zvezdanews
Президенты прибывают в здание конгресс-центра Астаны по одному. Первым приехал глава Азербайджана Ильхам Алиев. Его встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
После первой части заседание лидеров государств СНГ пройдёт уже в расширенном составе. Затем глава российского государства примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия". Предварительно, по итогам мероприятий Владимир Путин проведёт пресс-конференцию для журналистов.
Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев