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14 октября, 05:31

Путин прибыл на заседание глав государств – участников СНГ в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств –участников СНГ в Астане. Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе.

Владимир Путин прибыл в конгресс-центр Астаны, где пройдёт саммит глав СНГ. Видео © t.me / Zvezdanews

Президенты прибывают в здание конгресс-центра Астаны по одному. Первым приехал глава Азербайджана Ильхам Алиев. Его встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После первой части заседание лидеров государств СНГ пройдёт уже в расширенном составе. Затем глава российского государства примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия". Предварительно, по итогам мероприятий Владимир Путин проведёт пресс-конференцию для журналистов.

В Астане началась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Астане началась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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