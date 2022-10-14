Путин прибыл на заседание глав государств – участников СНГ в Астане

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств –участников СНГ в Астане. Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе.

Владимир Путин прибыл в конгресс-центр Астаны, где пройдёт саммит глав СНГ. Видео © t.me / Zvezdanews

Президенты прибывают в здание конгресс-центра Астаны по одному. Первым приехал глава Азербайджана Ильхам Алиев. Его встречает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После первой части заседание лидеров государств СНГ пройдёт уже в расширенном составе. Затем глава российского государства примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия". Предварительно, по итогам мероприятий Владимир Путин проведёт пресс-конференцию для журналистов.