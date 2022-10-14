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14 октября, 05:18

В Астане началась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана

<p>Встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана в Астане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/MFAofArmenia/4292" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ՀՀ ԱԳՆ / MFA of Armenia</a></p>

Встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана в Астане. Обложка © Telegram / ՀՀ ԱԳՆ / MFA of Armenia

В Астане началась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщило армянское внешнеполитическое ведомство.

"В Астане стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Путин, Алиев и Пашинян могут провести трёхсторонний саммит в ближайшее время

Путин, Алиев и Пашинян могут провести трёхсторонний саммит в ближайшее время

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Николь Вербер

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