В Астане началась встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Астане началась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщило армянское внешнеполитическое ведомство.

"В Астане стартовала встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией.