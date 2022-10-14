"Закусили удила": В Кремле дали оценку диалогу с США по кибербезопасности
Представитель президента заявил, что США в попытке сдержать Россию "закусили удила"
Вашингтон в стремлении сдерживать Россию "закусил удила", по этой причине сигналов к контактам по кибербезопасности нет. Такое заявление сделал специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются всё решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось и плохо для этих инициаторов кончалось", — сказал представитель президента, передаёт РИА "Новости".
Крутских также подчеркнул, что все сигналы от США пока только негативные: Штаты, по его словам, "рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать".
Ранее, напомним, замглавы МИД РФ Рябков обвинил Вашингтон в сломе мировой системы безопасности. По мнению дипломата, США сегодня не учитывают озабоченность Москвы проблемой безопасности. Вашингтон, как и 60 лет назад, хочет любым путём обрести военно-стратегическое превосходство в мире.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ