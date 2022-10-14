"Закусили удила": В Кремле дали оценку диалогу с США по кибербезопасности

"Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются всё решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось и плохо для этих инициаторов кончалось", — сказал представитель президента, передаёт РИА "Новости".