ПВО сбили ракеты в Белгородской области

Утром в пятницу, 14 октября, российские ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По данным главы региона, остатки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередач. Также сообщается, что временно приостановлено движение поездов. Гладков добавил, что для исправления ситуации и восстановления движения ожидаются аварийных бригад.