ПВО сбили ракеты в Белгородской области
Гладков: В Новооскольском округе Белгородской области ПВО сбила ракеты
Утром в пятницу, 14 октября, российские ПВО сбили ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По данным главы региона, остатки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередач. Также сообщается, что временно приостановлено движение поездов. Гладков добавил, что для исправления ситуации и восстановления движения ожидаются аварийных бригад.
"Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет", — написал губернатор.
Лайф напоминает, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По сообщениям местных жителей, раздалось не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Еще часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
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