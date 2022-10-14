В Босфорском проливе восстановлено движение судов, закрытое из-за аварии
В проливе Босфор после ЧП с сухогрузом, у которого накануне вечером отказал двигатель, восстановлено движение. Об этом со ссылкой на управление береговой охраны Турции сообщает телеканал ТРТ.
Агентство Анадолу, в свою очередь, сообщает, что судно ANNİTA, следовавшее из Тузлы в порт Кавказ и застрявшее в проливе из-за поломки, уже отбуксировано в Бююкдере. Это было сделано силами Главного управления береговой безопасности.
Ранее сообщалось, что у 190-метрового судна Annita произошла поломка двигателя. К нему оперативно направили два буксира и катер с лоцманом. Сухогруз бросил якорь в безопасном месте.
Unsplash