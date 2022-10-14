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14 октября, 03:59

В Босфорском проливе восстановлено движение судов, закрытое из-за аварии

В проливе Босфор после ЧП с сухогрузом, у которого накануне вечером отказал двигатель, восстановлено движение. Об этом со ссылкой на управление береговой охраны Турции сообщает телеканал ТРТ.

Агентство Анадолу, в свою очередь, сообщает, что судно ANNİTA, следовавшее из Тузлы в порт Кавказ и застрявшее в проливе из-за поломки, уже отбуксировано в Бююкдере. Это было сделано силами Главного управления береговой безопасности.

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Ранее сообщалось, что у 190-метрового судна Annita произошла поломка двигателя. К нему оперативно направили два буксира и катер с лоцманом. Сухогруз бросил якорь в безопасном месте.

Обложка ©

Unsplash

Дмитрий Алексиевич

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