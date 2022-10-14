Москвичам посоветовали наслаждаться последними погожими днями золотой осени
Вильфанд предупредил о приходе дождливой погоды в Москву на следующей неделе
В начале следующей недели в Москву придёт дождливая погода, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Золотая осень продлится до воскресенья. В начале следующей недели погода дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными", — поделился специалист прогнозом с ТАСС.
Синоптик пообещал температуру в столице от 9 до 14 градусов тепла. Москвичам Вильфанд посоветовал наслаждаться оставшимися днями этой недели, "пока солнечно и тепло". Так, в пятницу и субботу в Москве прогнозируется температура около 10 градусов, а в воскресенье будет чуть теплее — 11–13 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что значительную часть азиатской стороны России уже накрыл постоянный снежный покров. На реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и ряда других регионов начался ледостав.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин