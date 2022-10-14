Москвичам посоветовали наслаждаться последними погожими днями золотой осени

Синоптик пообещал температуру в столице от 9 до 14 градусов тепла. Москвичам Вильфанд посоветовал наслаждаться оставшимися днями этой недели, "пока солнечно и тепло". Так, в пятницу и субботу в Москве прогнозируется температура около 10 градусов, а в воскресенье будет чуть теплее — 11–13 градусов.