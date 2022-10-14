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14 октября, 03:22

Российский дипломат обвинил США в недоговороспособности

Замглавы МИД России Рябков обвинил Вашингтон в сломе мировой системы безопасности

США, как и во времена Карибского кризиса, сегодня не учитывают озабоченность Москвы проблемой безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил дипломат, Вашингтон, как и 60 лет назад, хочет любым путём обрести военно-стратегическое превосходство в мире.

По словам Рябкова, по этой причине Соединённые Штаты не хотят признавать право стран на защиту собственных интересов — именно в этом, по его словам, кроется первопричина нынешнего кризиса на Украине. Замминистра добавил, что шесть десятилетий назад у лидеров двух держав хватило мудрости избежать ядерного апокалипсиса.

Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием

Рябков: Россия никому не угрожает ядерным оружием

"Сейчас, к сожалению, ситуация иная. Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий. В таких условиях вся ответственность за дестабилизацию сформировавшейся к настоящему времени архитектуры международной безопасности полностью ложится на Вашингтон", сказал Рябков в беседе с РИА "Новости".

Ранее замглавы МИД РФ Рябков предупредил, что Россия будет вынуждена применить контрмеры из-за всё большей вовлечённости США и Евросоюза в украинский конфликт. При этом прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России, о чём Москва предупреждает и надеется, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MAXIM SHEMETOV / POOL

Юлия Коновалова

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