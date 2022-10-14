Российский дипломат обвинил США в недоговороспособности

США, как и во времена Карибского кризиса, сегодня не учитывают озабоченность Москвы проблемой безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Как отметил дипломат, Вашингтон, как и 60 лет назад, хочет любым путём обрести военно-стратегическое превосходство в мире.

По словам Рябкова, по этой причине Соединённые Штаты не хотят признавать право стран на защиту собственных интересов — именно в этом, по его словам, кроется первопричина нынешнего кризиса на Украине. Замминистра добавил, что шесть десятилетий назад у лидеров двух держав хватило мудрости избежать ядерного апокалипсиса.

"Сейчас, к сожалению, ситуация иная. Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий. В таких условиях вся ответственность за дестабилизацию сформировавшейся к настоящему времени архитектуры международной безопасности полностью ложится на Вашингтон", — сказал Рябков в беседе с РИА "Новости".