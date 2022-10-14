Магазинные воришки в Дании резко активизировались из-за кризиса

На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж. Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio.

"По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж", — утверждают авторы материала.

В течение нескольких последних лет число случаев воровства постоянно снижалось, отмечает компания. Однако за прошедшие шесть месяцев в магазинах зафиксировали на 23% больше краж, чем за тот же период 2021 года. Этот показатель стал наивысшим за последние пять лет. Примечательно, что таковая тенденция ощущается по всей стране: сообщается, что с полок "пропадает всё — от картриджей для принтеров до бритв".

В Датской торговой палате сообщили, что воровство в магазинах стало главной проблемой для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. По итогам сентября инфляция в Дании составила 10%, и, по сравнению с 2021 годом, на сто крон теперь можно купить уже значительно меньше товаров. Таким образом, инфляция послужила одним из объяснений того, почему такое количество датчан опускается до воровства.