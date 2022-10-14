Магазинные воришки в Дании резко активизировались из-за кризиса
В Дании зафиксирован резкий рост магазинных краж на фоне кризиса и высокой инфляции
На фоне высокой инфляции и кризиса по всей Дании наблюдается рост числа магазинных краж. Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании Danmarks Radio.
"По всей Дании распоясались воришки. Вместе с ростом цен в супермаркетах подскочило и количество краж", — утверждают авторы материала.
В течение нескольких последних лет число случаев воровства постоянно снижалось, отмечает компания. Однако за прошедшие шесть месяцев в магазинах зафиксировали на 23% больше краж, чем за тот же период 2021 года. Этот показатель стал наивысшим за последние пять лет. Примечательно, что таковая тенденция ощущается по всей стране: сообщается, что с полок "пропадает всё — от картриджей для принтеров до бритв".
В Датской торговой палате сообщили, что воровство в магазинах стало главной проблемой для управляющих магазинами и универмагами по всей стране. По итогам сентября инфляция в Дании составила 10%, и, по сравнению с 2021 годом, на сто крон теперь можно купить уже значительно меньше товаров. Таким образом, инфляция послужила одним из объяснений того, почему такое количество датчан опускается до воровства.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе заметно выросли с 8 октября — в этот на Крымском мосту был совершён террористический акт. По данным портала EUEnergy.live, показывающего стоимость на предстоящий день, в некоторых странах она увеличилась более чем на 50%.
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