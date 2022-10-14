Маск выставил Пентагону счёт за работу спутников Starlink на Украине

Американская компания SpaceX, основателем которой является предприниматель Илон Маск, уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы.

"Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределённого времени", — приводит канал текст письма, которое директор SpaceX по государственным закупкам направил в сентябре в Пентагон.

В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. Речь в общей сложности идёт о выделении по линии Пентагона 124 миллионов до конца текущего года и в течение следующих 12 месяцев ещё 400 миллионов.