Маск выставил Пентагону счёт за работу спутников Starlink на Украине
CNN: SpaceX сообщила в Пентагон о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Американская компания SpaceX, основателем которой является предприниматель Илон Маск, уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы.
"Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределённого времени", — приводит канал текст письма, которое директор SpaceX по государственным закупкам направил в сентябре в Пентагон.
В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. Речь в общей сложности идёт о выделении по линии Пентагона 124 миллионов до конца текущего года и в течение следующих 12 месяцев ещё 400 миллионов.
CNN уточняет, что около 85% из 20 тысяч предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счёт третьих сторон, в том числе властей США, Британии и Польши. Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink. Илон Маск отказался как-либо комментировать данную информацию. Позже украинский военнопленный рассказал, что бойцы ВСУ используют Starlink для связи с командными пунктами.
ТАСС / AP / John Raoux