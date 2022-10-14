В Иркутской области произошло мощное землетрясение

В акватории озера Байкал произошло мощное землетрясение, об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня от дежурного сейсмостанции "Байкальская сейсмологическая экспедиция" поступила информация о произошедшем землетрясении с координатами 52,02 с.ш., 105,70 в.д. Магнитуда — 7,9, энергетический класс — 14,5", — сообщает ведомство у себя на странице во "ВКонтакте".

Момент землетрясения. Видео © "ВКонтакте" / Байкал 24

По данным МЧС, толчки ощущались в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах: они достигали 3–5 баллов. Как свидетельствуют данные единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, информации по пострадавшим и разрушениям нет. Также сообщается, что объекты ЖКХ, энергетики и социальной сферы работают в штатном режиме.