Убийца до сих пор на свободе: В американском городке застрелены пять человек

Не менее пяти человек стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. ЧП произошло в городе Роли, среди есть полицейский, сообщает ABC.

Местные власти сообщили телекомпании, что подозреваемый до сих пор не задержан и находится на свободе. Полиция рекомендует жителям района, где произошла стрельба, не покидать свои дома.

В результате перестрелки есть также раненые: по данным правоохранительных органов, в медучреждение для оказания помощи доставлены по меньшей мере три человека. Телеканал добавляет, что обстоятельства, способствовавшие перестрелке, на данный момент неизвестны.