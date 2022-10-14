НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 01:23

Убийца до сих пор на свободе: В американском городке застрелены пять человек

Телеканал ABC: Жертвами стрельбы в США стали по меньшей мере пять человек

Не менее пяти человек стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. ЧП произошло в городе Роли, среди есть полицейский, сообщает ABC.

Местные власти сообщили телекомпании, что подозреваемый до сих пор не задержан и находится на свободе. Полиция рекомендует жителям района, где произошла стрельба, не покидать свои дома.

В результате перестрелки есть также раненые: по данным правоохранительных органов, в медучреждение для оказания помощи доставлены по меньшей мере три человека. Телеканал добавляет, что обстоятельства, способствовавшие перестрелке, на данный момент неизвестны.

Новая стрельба в США: Под пули в Филадельфии попали полицейские

Новая стрельба в США: Под пули в Филадельфии попали полицейские

Напомним, в сентябре в американском штате Южная Каролина трёхлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета. Как сообщает True Crime Daily, 33-летняя женина скончалась в больнице от полученных ранений.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров