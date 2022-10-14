Европейцам пообещали "немыслимый ужас" из-за США

Европу ждёт "немыслимый ужас" из-за того, что она повела себя как колония, которая подчиняется интересам американского военно-промышленного комплекса. Такой вывод содержится в материале испанского издания Rebelión.

Как отмечается в публикации, Евросоюз вынужден уменьшить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Вашингтона как своих. В этом смысле подразумеваются массовые закупки американской военной техники.

По мысли авторов, в преддверии зимы Европе "хотят впихнуть американский газ" — именно для этого и была организована диверсия на "Северном потоке". А украинский конфликт нужен американцам для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, следует из публикации. Европе пора проснуться и перестать "проглатывать военную пропаганду" о том, что США и НАТО действуют из гуманных соображений..