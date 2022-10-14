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14 октября, 00:54

Европейцам пообещали "немыслимый ужас" из-за США

Rebelión: Европу после решения стать американской колонией ожидает "немыслимый ужас"

Европу ждёт "немыслимый ужас" из-за того, что она повела себя как колония, которая подчиняется интересам американского военно-промышленного комплекса. Такой вывод содержится в материале испанского издания Rebelión.

Как отмечается в публикации, Евросоюз вынужден уменьшить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Вашингтона как своих. В этом смысле подразумеваются массовые закупки американской военной техники.

Белый дом: Европу ожидает суровая зима, но США помогут

Белый дом: Европу ожидает суровая зима, но США помогут

По мысли авторов, в преддверии зимы Европе "хотят впихнуть американский газ" — именно для этого и была организована диверсия на "Северном потоке". А украинский конфликт нужен американцам для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, следует из публикации. Европе пора проснуться и перестать "проглатывать военную пропаганду" о том, что США и НАТО действуют из гуманных соображений..

"По полной не впрягутся": Медведев заявил, что Западу безразлична Украина

"По полной не впрягутся": Медведев заявил, что Западу безразлична Украина

Ранее сообщалось, что американская экономическая политика вызывает всё большую обеспокоенность у стран – членов Евросоюза. Обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь назвал это "пробуждением в суровой реальности" и указал на то, что Германия и Франция, как и ЕС в целом, стали открыто заявлять о недовольстве в отношении Вашингтона.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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