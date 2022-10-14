В Белоруссии объявили о проведении военных сборов

Белоруссия намерена провести сборы военнообязанных, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он пояснил, что целью сборов станет оценка готовности страны к "неожиданным ситуациям".

"Президент всё-таки ещё раз просит проверить готовность вооружённых сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учёте, подходят ли они для военной службы", — сказал белорусский министр в интервью газете "Известия".

Говоря о необходимости такого шага, Макей заметил, что сборы планируется провести для того, чтобы не призвали инвалидов или тех, кто в армии служить не должен. Впоследствии, по его словам, люди, которым служить положено, в плановом порядке будут проходить отработку на полигонах, чтобы "вспомнить навыки обращения с оружием".

Макей рассказал, что Минск следит за сообщениями в СМИ о порой возникающих в России трудностях при частичной мобилизации. Структура вооружённых сил у РФ и Белоруссии одинакова, у стран единая региональная группировка войск, отметил министр, — таким образом, необходимо, по его словам, обращать внимание на подобного рода недостатки. Глава МИД вместе с тем полагает, что у Белоруссии "наверняка таких проблем нет".