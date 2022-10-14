Бельгия впервые воздержалась от голосования по санкциям против России

Восьмой пакет санкций ЕС в отношении России вызвал серьёзные противоречия среди европейских стран, и Бельгия стала единственной страной, которая воздержалась от поддержки итогового документа. Об этом сообщает газета Le Monde.

"Впервые одна страна — в данном случае Бельгия — воздержалась от голосования. Хотя это решение не поставило процесс под угрозу, оно послужило сигналом" — пишет издание.

В ходе дискуссий по новым антироссийским ограничениям Бельгия получила отсрочку на два года по импорту некоторых категорий российской стали, без которых её металлургические предприятия могли обанкротиться, а более тысячи их сотрудников остались бы без работы. Кроме того, Бельгия настояла на исключении из нового пакета рестрикций российской алмазодобывающей компании "Алроса".

Как указывает Le Monde, ранее были трудные переговоры, в частности когда Венгрия и Словакия добились исключений для себя во время принятия решения о поставках нефти из РФ, но до сих пор все 27 стран Евросоюза "всегда голосовали за ограничительные меры в отношении России".

"Даже [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан никогда не воздерживался... Что касается санкций, некоторые страны-участницы сопротивляются. В вопросах вооружений и финансовой помощи также есть разногласия ", — сказал высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.