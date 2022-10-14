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13 октября, 23:59

Бельгия впервые воздержалась от голосования по санкциям против России

Восьмой пакет санкций ЕС в отношении России вызвал серьёзные противоречия среди европейских стран, и Бельгия стала единственной страной, которая воздержалась от поддержки итогового документа. Об этом сообщает газета Le Monde.

"Впервые одна страна — в данном случае Бельгия — воздержалась от голосования. Хотя это решение не поставило процесс под угрозу, оно послужило сигналом" — пишет издание.

В ходе дискуссий по новым антироссийским ограничениям Бельгия получила отсрочку на два года по импорту некоторых категорий российской стали, без которых её металлургические предприятия могли обанкротиться, а более тысячи их сотрудников остались бы без работы. Кроме того, Бельгия настояла на исключении из нового пакета рестрикций российской алмазодобывающей компании "Алроса".

Бельгия отказалась голосовать по восьмому пакету санкций ЕС против России

Бельгия отказалась голосовать по восьмому пакету санкций ЕС против России

Как указывает Le Monde, ранее были трудные переговоры, в частности когда Венгрия и Словакия добились исключений для себя во время принятия решения о поставках нефти из РФ, но до сих пор все 27 стран Евросоюза "всегда голосовали за ограничительные меры в отношении России".

"Даже [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан никогда не воздерживался... Что касается санкций, некоторые страны-участницы сопротивляются. В вопросах вооружений и финансовой помощи также есть разногласия ", — сказал высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

В ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России

В ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России

Ранее ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. Также европейцы ввели запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Вместе с тем под новые санкции подпадают и лица, которые ЕС сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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