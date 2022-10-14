Ни в коем случае не трогать: Россиянам напомнили об опасных переводах на карту
Юрист Соловьев предупредил о мошенничестве с "переводом" денег на банковскую карту
Мошенники регулярно изобретают новые способы по выманиванию денег с карт россиян, чья бдительность из-за количества операций притупляется. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Например, после смс-сообщения о зачислении определённой суммы поступает телефонный звонок от злоумышленников, или приходит уведомление в мессенджер.
“Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".
Отличить мошенника можно по настойчивости, с которой он уговаривает жертву совершить выгодные ему действия — например, сообщить конфиденциальную финансовую информацию или перевести деньги "обратно". Поэтому юрист советует при зачислении на карту неожиданных поступлений сразу обратиться в банк. Нельзя тратить эти деньги и переводить на другие счета, предупредил Соловьёв.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники, пользуясь утечками данных, могут специально подменять номер на телефон знакомого. Чтобы дозвониться до потенциальной жертвы, они зачастую используют старый способ — подмену номеров. При этом есть два механизма этой схемы: рандомный набор и утечка данных.
ТАСС / Кирилл Кухмарь