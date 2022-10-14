Ни в коем случае не трогать: Россиянам напомнили об опасных переводах на карту

Мошенники регулярно изобретают новые способы по выманиванию денег с карт россиян, чья бдительность из-за количества операций притупляется. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Например, после смс-сообщения о зачислении определённой суммы поступает телефонный звонок от злоумышленников, или приходит уведомление в мессенджер.

“Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя", — пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Отличить мошенника можно по настойчивости, с которой он уговаривает жертву совершить выгодные ему действия — например, сообщить конфиденциальную финансовую информацию или перевести деньги "обратно". Поэтому юрист советует при зачислении на карту неожиданных поступлений сразу обратиться в банк. Нельзя тратить эти деньги и переводить на другие счета, предупредил Соловьёв.