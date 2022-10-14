Тела 15 погибших мигрантов обнаружены на побережье Туниса

Шесть человек погибли при крушении лодки с мигрантами у побережья Туниса

Источник агентства сообщил, что тела обнаружены у побережья городов Махдия (административный центр провинции), Эш-Шабба и Салакта. Предварительно, все погибшие были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из государств Африки, которые расположены к югу от Сахары. Правоохранительные органы пытаются установить их личности.