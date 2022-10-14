Тела 15 погибших мигрантов обнаружены на побережье Туниса
Подразделения береговой охраны Туниса обнаружили тела по меньшей мере 15 мигрантов в провинции Махдия. Это произошло 13 октября, сообщает агентство Tunis Afrique Presse.
Источник агентства сообщил, что тела обнаружены у побережья городов Махдия (административный центр провинции), Эш-Шабба и Салакта. Предварительно, все погибшие были мигрантами из разных стран, в том числе выходцами из государств Африки, которые расположены к югу от Сахары. Правоохранительные органы пытаются установить их личности.
Ранее Лайф писал, что при крушении четырёх лодок у берегов Туниса в апреле погибло 17 человек. Тогда удалось спасти 98 человек. Также сообщалось, что минимум 16 человек погибло при крушении лодки с мигрантами около Багамских островов. Люди направлялись из Гаити в США.
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