В Запорожской области рассказали о ловушке для западных наёмников

Иностранные наёмники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Западные наёмники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около десяти человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населённого пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой", — написал он в телеграм-канале.

Также Рогов опубликовал видео, как утверждается, с нашлемной камеры погибшего наёмника. По его словам, иностранцев, сражающихся на стороне Киева, при отступлении накрыла ТОС "Солнцепёк".