В Запорожской области рассказали о ловушке для западных наёмников
Рогов заявил, что иностранные наёмники попали в ловушку в Запорожской области
Иностранные наёмники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Западные наёмники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около десяти человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населённого пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой", — написал он в телеграм-канале.
Также Рогов опубликовал видео, как утверждается, с нашлемной камеры погибшего наёмника. По его словам, иностранцев, сражающихся на стороне Киева, при отступлении накрыла ТОС "Солнцепёк".
"Видно, что иностранные "дикие гуси" получили серьёзный отпор. У них были раненые, а также погибшие. Когда же наёмники попытались отступить, их накрыла тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк", — написал он.
Ранее Рогов известил, что наёмники из 34 стран задействованы в боевых действиях на Запорожском направлении. Также сообщалось, что на Украине убит ещё один американский наёмник. Военнослужащий прибыл из США 27 апреля, а 3 октября он скончался.
ТАСС / Zuma