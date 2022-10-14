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13 октября, 23:02

В Запорожской области рассказали о ловушке для западных наёмников

Рогов заявил, что иностранные наёмники попали в ловушку в Запорожской области

Иностранные наёмники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Западные наёмники попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения. Группа около десяти человек — иностранцев — совершила вылазку на наши позиции в районе населённого пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой", — написал он в телеграм-канале.

Также Рогов опубликовал видео, как утверждается, с нашлемной камеры погибшего наёмника. По его словам, иностранцев, сражающихся на стороне Киева, при отступлении накрыла ТОС "Солнцепёк".

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"Видно, что иностранные "дикие гуси" получили серьёзный отпор. У них были раненые, а также погибшие. Когда же наёмники попытались отступить, их накрыла тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк", — написал он.

Ранее Рогов известил, что наёмники из 34 стран задействованы в боевых действиях на Запорожском направлении. Также сообщалось, что на Украине убит ещё один американский наёмник. Военнослужащий прибыл из США 27 апреля, а 3 октября он скончался.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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