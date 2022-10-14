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13 октября, 23:24

Против певицы Клавы Коки хотят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

Фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет России проверить творчество певицы Клавдии Высоковой (творческий псевдоним — Клава Кока). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

"Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении неё уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка", — приводит агентство текст обращения.

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Фонд обратил внимание на скандал вокруг выступления Коки на День знаний возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке во Владивостоке . Сама артистка вину не признаёт, отмечая, что проблема с организацией концерта и местом его проведения находятся под контролем администрации города.

Напомним, популярную среди молодёжи российскую певицу Клаву Коку проверят по двум статьям (мелкое хулиганство и оскорбление чувств верующих) из-за выступления в Приморье. В текстах песен звучали нецензурные слова и упоминался алкоголь. Жалобу на исполнительницу подали сами жители, обратившись сначала в Минкульт, который поддержал их, а затем в прокуратуру.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Юлия Коновалова

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