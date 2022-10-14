Против певицы Клавы Коки хотят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

Фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет России проверить творчество певицы Клавдии Высоковой (творческий псевдоним — Клава Кока). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

"Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении неё уголовное дело. По данному факту следователями уже инициирована проверка", — приводит агентство текст обращения.

Фонд обратил внимание на скандал вокруг выступления Коки на День знаний возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке во Владивостоке . Сама артистка вину не признаёт, отмечая, что проблема с организацией концерта и местом его проведения находятся под контролем администрации города.