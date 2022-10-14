Россиянам сообщили о новой отсрочке от частичной мобилизации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что отсрочку от мобилизации отныне будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.

"Согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом", — написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Как сообщила Львова-Белова, в её аппарат с начала частичной мобилизации поступило "тысячи обращений" от родителей, которые настаивали на расширении круга лиц, в отношении которых должна действовать отсрочка. По словам омбудсмена, последовало обращение в правительство России, ситуация обсуждалась с руководством Минобороны и Генштаба. Многие из предложений уже нашли поддержку, сообщила Львова-Белова, добаив, что нормативная база мобилизации нуждается "в совершенствовании".

"Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении", — написала она.