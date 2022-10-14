В ЕС не поддержали риторику Борреля о военном ответе Москве
Журналист WSJ: Угрозы Борреля в адрес России вызвали недоумение в Евросоюзе
Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о военном ответе России не является официальной позицией ЕС. Об этом заявил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.
"Он (Боррель. — Прим. Лайфа) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", — привёл у себя в соцсетях публицист слова источника.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тем, кто спекулирует на тему ядерной угрозы от РФ, надо осознавать ответственность. Москва также призывает искусственно не раздувать эту тему, добавил глава внешнеполитического ведомства. А президент США Джо Байден сказал, что не считает российского коллегу Владимира Путина готовым к применению на Украине тактического ядерного оружия.
ТАСС / АР / Julia Nikhinson