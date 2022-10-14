В ЕС не поддержали риторику Борреля о военном ответе Москве

Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о военном ответе России не является официальной позицией ЕС. Об этом заявил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.

"Он (Боррель. — Прим. Лайфа) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать", — привёл у себя в соцсетях публицист слова источника.