Титулованная гимнастка опозорилась на фестивале кино

Четырёхкратная призёрка Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека попала в неловкую ситуацию на международном фестивале спортивного кино KRASNOGORSKI. О конфузе спортсменка сама сообщила у себя в социальных сетях.

Гимнастка Мария Пасека на международном фестивале спортивного кино. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / m.paseka

"Минутка позора", — написала 27-летняя Пасека, опубликовав видео, на котором запечатлено, как она во время церемонии награждения не сумела правильно выговорить ни номинацию, ни название фильма, ни фамилию режиссёра.

Гимнастке следовало объявить, что лучшим анимационным фильмом признан "Боксбалет" Антона Дьякова. После ошибок её поправлял спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

На Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 Пасека завоевала четыре медали. Россиянка является также двукратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы и четырёхкратной победительницей Универсиад.