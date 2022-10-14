Аналитик дал прогноз на курс доллара в ноябре

У российской валюты нет причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Даже в нынешних условиях геополитической напряженности рубль, по его словам, продолжает держать звание самой устойчивой валюты в мире.

Специалист напомнил, что на текущих отметках в 63-64 рубля доллар держался и в начале августа, несмотря на то, что на рынке сейчас высокая волатильность, причиной которой является низкая ликвидность американской валюты.

"Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", — сказал Антонов в беседе с агентством "Прайм".

Он обратил внимание. что доллар с начала текущего года потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро — 25,58%, а китайский юань — 27,70%. В 2022-м российский рубль остаётся самой твёрдой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет подверглись двузначной инфляцией, подчеркнул Антонов.