Аналитик дал прогноз на курс доллара в ноябре
Аналитик Антонов: Причин для роста курса доллара выше 70 рублей не видится
У российской валюты нет причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар ни в октябре, ни через месяц. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Даже в нынешних условиях геополитической напряженности рубль, по его словам, продолжает держать звание самой устойчивой валюты в мире.
Специалист напомнил, что на текущих отметках в 63-64 рубля доллар держался и в начале августа, несмотря на то, что на рынке сейчас высокая волатильность, причиной которой является низкая ликвидность американской валюты.
"Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", — сказал Антонов в беседе с агентством "Прайм".
Он обратил внимание. что доллар с начала текущего года потерял к рублю 14,85% своей стоимости, евро — 25,58%, а китайский юань — 27,70%. В 2022-м российский рубль остаётся самой твёрдой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет подверглись двузначной инфляцией, подчеркнул Антонов.
Ранее аналитик Наталья Ващелюк заявила, что финансовых запасов на чёрный день должно хватать на три–шесть месяцев. По её словам, особое внимание во время экономической нестабильности нужно уделять формированию денежной массы, "прикрывающей" основные расходы. И сейчас модель её создания изменилась.
ТАСС / Артем Геодакян