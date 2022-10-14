Польшу после приезда беженцев с Украины могут ждать рекорды по ВИЧ

В Польше нынешний год стал рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ. В Минздраве страны опасаются, что из-за "изменения социального поведения" граждан и наплыва украинских беженцев число заражений может увеличиться. Об этом сообщает портал Interia.

С января до конца сентября в Польше выявлено 1678 заражений ВИЧ. Количество выявленных случаев до сих пор лишь дважды превышало отметку в полторы тысячи — в 2019 и в 2017 году. А одной из причин роста заболеваний Минздрав называет влияние пандемии ковида, которая повлекла за собой ограничение в вопросе диагностики и профилактики. Ведомство признаёт, что в ближайшее время число заражений может увеличиться из-за "изменения социального поведения в сексуальной сфере" среди граждан и вследствие наплыва беженцев с Украины.