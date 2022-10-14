Польшу после приезда беженцев с Украины могут ждать рекорды по ВИЧ
Interia: Наплыв украинских беженцев в Польше грозит взрывным ростом случаев ВИЧ
В Польше нынешний год стал рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ. В Минздраве страны опасаются, что из-за "изменения социального поведения" граждан и наплыва украинских беженцев число заражений может увеличиться. Об этом сообщает портал Interia.
"Новейшие данные (в частности, эпидемиологические отчёты), представленные Национальным институтом общественного здравоохранения — Государственным исследовательским институтом, не оставляют никаких сомнений: нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ", — говорится в статье.
С января до конца сентября в Польше выявлено 1678 заражений ВИЧ. Количество выявленных случаев до сих пор лишь дважды превышало отметку в полторы тысячи — в 2019 и в 2017 году. А одной из причин роста заболеваний Минздрав называет влияние пандемии ковида, которая повлекла за собой ограничение в вопросе диагностики и профилактики. Ведомство признаёт, что в ближайшее время число заражений может увеличиться из-за "изменения социального поведения в сексуальной сфере" среди граждан и вследствие наплыва беженцев с Украины.
Ранее Лайф писал, что в Латвии неизвестные подожгли машину украинских беженцев и хозяина отеля, который их приютил. Инцидент произошёл в гостевом комплексе Villa Roza, что расположен в 11 километрах от города Резекне.
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