Южная Корея из-за ракетной программы вводит санкции против КНДР

Правительство Республики Корея приняло решение ввести собственные санкции в отношении 15 физических лиц и 16 организаций из-за ракетной программы КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Мы осуждаем недавние ракетные провокации Северной Кореи, которые прошли с беспрецедентной частотой и подразумевали применение тактического ядерного оружия против нас. Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций", — говорится в заявлении МИД.

Подобные санкции южнокорейское правительство не вводило около пяти лет. Внесённые в санкционные списки 15 человек принадлежат к организациям, против которых уже действуют санкции Совбеза ООН. В свою очередь, 16 организаций способствовали обходу санкций. Для совершения финансовых операций с субъектами из списка необходимо получить разрешение южнокорейской комиссии по финансовым услугами и Банка Кореи (Центрального банка).