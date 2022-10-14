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14 октября, 02:16

Южная Корея из-за ракетной программы вводит санкции против КНДР

Правительство Республики Корея приняло решение ввести собственные санкции в отношении 15 физических лиц и 16 организаций из-за ракетной программы КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Мы осуждаем недавние ракетные провокации Северной Кореи, которые прошли с беспрецедентной частотой и подразумевали применение тактического ядерного оружия против нас. Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций", говорится в заявлении МИД.

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Подобные санкции южнокорейское правительство не вводило около пяти лет. Внесённые в санкционные списки 15 человек принадлежат к организациям, против которых уже действуют санкции Совбеза ООН. В свою очередь, 16 организаций способствовали обходу санкций. Для совершения финансовых операций с субъектами из списка необходимо получить разрешение южнокорейской комиссии по финансовым услугами и Банка Кореи (Центрального банка).

Ранее Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском в сторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

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ТАСС / Илья Щербаков

Юлия Коновалова

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