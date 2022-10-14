Названы российские регионы, где выпал снег

Значительную часть азиатской стороны России уже накрыл постоянный снежный покров. На реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и ряда других регионов начался ледостав. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже половина азиатской части страны покрыта снегом: практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров", — цитирует синоптика ТАСС.

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