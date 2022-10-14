Названы российские регионы, где выпал снег
Вильфанд рассказал об установлении снежного покрова в азиатской части России
Значительную часть азиатской стороны России уже накрыл постоянный снежный покров. На реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской, Амурской областей и ряда других регионов начался ледостав. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже половина азиатской части страны покрыта снегом: практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров", — цитирует синоптика ТАСС.
Многие реки азиатской части страны уже начали покрываться льдом, например реки севера Якутии, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области. Начался процесс замерзания, сказал Вильфанд.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов