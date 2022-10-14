Гуляли люстры: Моменты мощного землетрясения на Байкале попали на видео

Землетрясение, произошедшее в акватории Байкала, почувствовали не только в Иркутской области, но и в Бурятии. Кадры, сделанные в момент подземных толчков, появились в соцсетях.

Землетрясение на Байкале почувствовали в Иркутской области и в Бурятии. Видео © VK / "Ариг Ус", "Весь Улан-Удэ • Бурятия"

На них видно, что в квартирах граждан в момент землетрясения тряслись люстры и дверцы шкафов. Многие пользователи признались, что сильно перепугались. А некоторые рассказали, что толчков не почувствовали вовсе.

Лайф уже сообщал, что утром 14 октября в акватории озера Байкал произошло мощное землетрясение. По данным МЧС, толчки ощущались, в частности, в Иркутске, Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах — они достигали 3–5 баллов.