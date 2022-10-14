Участвующий в спецоперации снайпер стал Героем России

Звания Героя России удостоен один из снайперов, участвующих в военной спецоперации на Украине, — в бою он использовал сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S "Сумрак". Об этом сообщил основатель предприятия – разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что "Сумрак" в спецоперации проявил себя с самой лучшей стороны. Все детали Лобаев по понятным причинам раскрывать не стал, однако сообщил, что снайпер, о котором идёт речь, ликвидировал с помощью винтовки "Сумрак" десятки приоритетных целей.

"Сумрак" сегодня очень востребован, на него сейчас много заказов, причём именно не от "спецов", а от военных", — сказал специалист.

Компания Lobaev Arms разработала винтовку SVLK-14S "Сумрак" под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойную рекордную винтовку. Оружие даёт возможность с высокой точностью поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.