Более десяти погибших: Автобус в Мали подорвался на взрывном устройстве

В центральной части Мали автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.

"Автобус наехал на взрывное устройство во время движения по дороге между [населёнными пунктами] Бандиагара и Гундака в регионе Мопти", — передаёт агентство.

Также сообщается, что более 50 пассажиров автобуса получили ранения. Этот регион является очагом джихадистского насилия, напоминает агентство.