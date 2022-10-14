Более десяти погибших: Автобус в Мали подорвался на взрывном устройстве
AFP: В Мали подорвался автобус, погибло 11 человек
В центральной части Мали автобус подорвался на взрывном устройстве. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в больнице.
"Автобус наехал на взрывное устройство во время движения по дороге между [населёнными пунктами] Бандиагара и Гундака в регионе Мопти", — передаёт агентство.
Также сообщается, что более 50 пассажиров автобуса получили ранения. Этот регион является очагом джихадистского насилия, напоминает агентство.
Ранее Лайф писал, что в индийском штате Уттаракханд в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибло по меньшей мере 25 человек. По предварительным данным, спасено 20 человек. Автобус перевозил более 40 человек, это были гости свадебного торжества.
ТАСС / AP / Baba Ahmed