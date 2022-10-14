Инсайд от экс-премьера: Названо имя политика, убедившего Путина подписать Минские соглашения

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была главным политиком, убедившим российского президента Владимира Путина подписать Минские соглашения. Без них Москва могла бы уже тогда решить вопрос по освобождению так называемой Новороссии, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: "Давайте подождём, пойдём на Минские соглашения, давайте договариваться", — поделился воспоминаниями экс-председатель правительства в беседе с РИА "Новости".

Степашин подчеркнул, что в начале президентства Путина российское руководство рассчитывало на то, чтобы Москва и Запад "задружились по-взрослому". Путин в те годы проводил встречи с президентом США, с премьером Британии и канцлером Германии, с которыми Москва договаривалась по вопросам расширения НАТО и невооружения бывших стран Варшавского договора, которые в конечном счёте не выполнялись.

В результате, по словам Степашина, Путин за годы президентства стал более жёстким по отношению к тем, "кто, по сути дела, его обманул".