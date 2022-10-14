Европе предрекли потерю триллионов долларов без России

Европе без России грозят деиндустриализация и потери колоссальных сумм денег. Таким выводом делится Asia Times. Гонконгское издание предупреждает, что потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падение уровня жизни угрожает Старому Свету в самых пессимистичных сценариях.

"Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", — отмечается в материале.

При этом, когда Европа всё же осознает своё положение, она окажется в одиночестве, так как Россия повернётся на Восток, а США, вероятно, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы. У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое, подчёркивают авторы.