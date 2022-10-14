Европе предрекли потерю триллионов долларов без России
Asia Times предупредила Европу о деиндустриализации и потере триллионов долларов без России
Европе без России грозят деиндустриализация и потери колоссальных сумм денег. Таким выводом делится Asia Times. Гонконгское издание предупреждает, что потеря "триллионов инвестиционного капитала" и резкое падение уровня жизни угрожает Старому Свету в самых пессимистичных сценариях.
"Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными", — отмечается в материале.
При этом, когда Европа всё же осознает своё положение, она окажется в одиночестве, так как Россия повернётся на Восток, а США, вероятно, замкнутся в себе и будут решать собственные проблемы. У Европы не останется иного выбора, кроме как сделать то же самое, подчёркивают авторы.
Напомним, ранее сообщалось, что американская экономическая политика вызывает всё большую обеспокоенность у стран – членов Евросоюза. Обозреватель китайской газеты Global Times Ху Сицзинь назвал это "пробуждением в суровой реальности" и указал на то, что Германия и Франция, как и ЕС в целом, стали открыто заявлять о недовольстве в отношении Вашингтона.
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