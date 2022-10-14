Житель Харьковской области рассказал о польских карателях, проводивших зачистки
Житель Харьковской области вспомнил, как польские наёмники стреляли по людям
Житель одного из населённых пунктов Харьковской области, пожелавший остаться анонимным, рассказал о жестокости польских наёмников, проводивших зачистки в регионе. Каратели появились в его населённом пункте после перегруппировки российских войск.
"Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты <...> И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять из автоматов", — рассказал мужчина в беседе с РИА "Новости".
Каратели ранили мужчину, после чего он упал с мотоцикла. Впоследствии его нашли российские солдаты, которые отнесли пострадавшего в безопасное место.
Ранее сообщалось, что на Украине убит ещё один американский наёмник. Военнослужащий прибыл из США 27 апреля, а 3 октября он скончался.
ТАСС / АР / Francisco Seco