Житель одного из населённых пунктов Харьковской области, пожелавший остаться анонимным, рассказал о жестокости польских наёмников, проводивших зачистки в регионе. Каратели появились в его населённом пункте после перегруппировки российских войск.

"Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты <...> И в итоге я — на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять из автоматов", — рассказал мужчина в беседе с РИА "Новости".

Каратели ранили мужчину, после чего он упал с мотоцикла. Впоследствии его нашли российские солдаты, которые отнесли пострадавшего в безопасное место.