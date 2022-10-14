Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

Тринадцать стран Европейского союза по итогам июня нарастили импорт из России. Как следует из анализа РИА "Новости" данных национальных статистических служб, остальные четырнадцать сократили закупку российских товаров.

Так, лидером по росту товарооборота оказалась Словения, которая увеличила ввоз товаров из России по сравнению с маем почти в два раза. В Испании показатель составил 69%, в Швеции — 48%.

Бельгия нарастила импорт на четверть, Польша увеличила поставки из России на 19%. Также товарооборот увеличили Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

Что касается снижения импорта, то лидером по этому показателю стал Кипр, сокративший ввоз российских товаров на 92%. В перечень также вошли Австрия, Люксембург, Финляндия, Португалия, Чехия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, а также Франция.