Как выросли цены на электроэнергию в Европе с 8 октября — инфографика

После взрыва на Крымском мосту Европа ещё в большем шоке от роста цен за коммуналку: и без того недешёвое электричество подорожало ещё в среднем на 20–60%. Рост в том числе связывают и с отказом Украины экспортировать энергию в ЕС после вчерашних ударов по инфраструктуре. SHOT подготовил интерактивную карту роста цен на электроэнергию в Европе с 8 октября. Местами подорожание превысило 50% (например, в Германии, Дании, Болгарии и Румынии).