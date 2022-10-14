Как выросли цены на электроэнергию в Европе с 8 октября — инфографика
После взрыва на Крымском мосту Европа ещё в большем шоке от роста цен за коммуналку: и без того недешёвое электричество подорожало ещё в среднем на 20–60%. Рост в том числе связывают и с отказом Украины экспортировать энергию в ЕС после вчерашних ударов по инфраструктуре. SHOT подготовил интерактивную карту роста цен на электроэнергию в Европе с 8 октября. Местами подорожание превысило 50% (например, в Германии, Дании, Болгарии и Румынии).
Как выросли цены на электроэнергию в Европе. Видео © SHOT
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замёрзнуть целые города. Между тем президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Путин подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".