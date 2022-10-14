Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлён до 22 октября

В России вновь продлили режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. На этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 22 октября, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 22 октября 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Пассажирские рейсы по-прежнему не выполняются в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные продолжают функционировать в штатном режиме.