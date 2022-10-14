Кулеба признался российским пранкерам, что Киев намерен закончить конфликт дипломатией
Кулеба: Конфликт РФ с Украиной закончится дипломатией, но всё решится на поле боя
Министр иностранных дел Украины в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что конфликт России и Украины решится с помощью дипломатии. Блогеры поговорили с политиком от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
Кулеба признался российским пранкерам, что Киев намерен закончить конфликт дипломатией. Видео © t.me / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)
"Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций. Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определён ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России", — признался Кулеба.
А ранее Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами признал, что за атаками на Крым и Белгородскую область стоит Киев. Также министр иностранных дел Украины признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с союзниками — США и Великобританией в первую очередь". Обещанных Америкой и Европой денег Украине хватит только до конца года, заявил Кулеба "американскому дипломату".
ТАСС / Zuma