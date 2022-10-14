Министр иностранных дел Украины в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) заявил, что конфликт России и Украины решится с помощью дипломатии. Блогеры поговорили с политиком от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Кулеба признался российским пранкерам, что Киев намерен закончить конфликт дипломатией. Видео © t.me / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)

"Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций. Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определён ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России", — признался Кулеба.