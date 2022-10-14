Фанатка Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске

Фанатка популярного российского певца Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске. Как пишет телеграм-канал Mash, девушка надышалась дымом, который организаторы запускали в клубе во время выступления.

Концерт Ramil’ в красноярском клубе, где скончалась девушка. Видео © Telegram / Mash

По словам очевидцев, в бессознательном состоянии охранники вынесли девушку примерно сразу после разогрева. Говорят, поклонница исполнителя хитов "Сияй" и "Пальцами по губам" стояла вплотную к сцене, чтобы лучше слышать и видеть своего кумира, и могла надышаться дымом из дым-машины. Её не убедили даже доводы диджея, который несколько раз предупреждал, что стоять рядом не стоит. В итоге девушку быстро передали в руки медиков скорой помощи, но спасти её не удалось.

Во время самого выступления Ramil’ ничего не заметил, однако узнал о случившемся позже. Артист прокомментировал инцидент у себя в телеграм-канале после. Однако спустя время решил удалить все посты.

"Я удалил прошлые СМС. От таких комментариев. Попозже вернусь к вам", — добавил певец.