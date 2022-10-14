Фанатка Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске
Жительница Красноярска скончалась на концерте певца Ramil’, надышавшись дымом
Фанатка популярного российского певца Ramil’ скончалась прямо на его концерте в Красноярске. Как пишет телеграм-канал Mash, девушка надышалась дымом, который организаторы запускали в клубе во время выступления.
Концерт Ramil’ в красноярском клубе, где скончалась девушка. Видео © Telegram / Mash
По словам очевидцев, в бессознательном состоянии охранники вынесли девушку примерно сразу после разогрева. Говорят, поклонница исполнителя хитов "Сияй" и "Пальцами по губам" стояла вплотную к сцене, чтобы лучше слышать и видеть своего кумира, и могла надышаться дымом из дым-машины. Её не убедили даже доводы диджея, который несколько раз предупреждал, что стоять рядом не стоит. В итоге девушку быстро передали в руки медиков скорой помощи, но спасти её не удалось.
Во время самого выступления Ramil’ ничего не заметил, однако узнал о случившемся позже. Артист прокомментировал инцидент у себя в телеграм-канале после. Однако спустя время решил удалить все посты.
"Я удалил прошлые СМС. От таких комментариев. Попозже вернусь к вам", — добавил певец.
Ранее во время концерта группы "Ленинград" на столичной площадке "Лужники", где присутствовало более 60 тысяч зрителей, произошло сразу два инцидента. Одна из поклонниц "Ленинграда" потеряла сознание, когда торопилась на своё место. Женщину экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось. А позже пьяный зритель пытался попасть в фан-зону и прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут, однако тот его не выдержал и прорвался.
Telegram / Mash