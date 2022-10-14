В Госдуме предложили лишать уклонистов права на работу в госструктурах

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил о намерении заняться разработкой законопроекта, запрещающего уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он пояснил, что считает "нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно". Если граждане не хотят защитить рубежи своей родины, то они должны знать, что "на них больше никто не рассчитывает", добавил Шеремет.

"Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам", — сказал депутат.

Он добавил, что уже обратился к юристам за подготовкой необходимой законодательной базы и обоснования разработки законопроекта.