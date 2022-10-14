В РВИО заявили, что все мифы о "героизме" УПА легко опровергнуть фактами

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков призвал продолжать расследовать зверства "Украинской повстанческой армии"* (УПА) и давать им юридическую оценку. Об этом он сказал в беседе с РИА "Новости". Историк утверждает, что о них надо говорить, потому что люди должны знать, чьими последователями являются нынешние украинские неонацисты, с которыми сейчас сражаются наши военные.

Мягков отметил, что сегодня во всех школьных учебниках по истории Украины транслируется миф о том, что в годы Великой Отечественной войны УПА* "героически" боролись как против Красной Армии, так и против гитлеровцев.

"С младых ногтей подросткам доказывают, что ни зверств, ни убийств мирного населения украинскими националистами не было, а была якобы борьба за свободу", — сказал эксперт. По его словам, подобные утверждения легко опровергнуть фактами.

Историк добавил, что будущие военачальники УПА Роман Шухевич, Василий Сидор и прочие служили в немецком карательном 201-м шуцманшафт-батальоне, "который зверствовал в Белоруссии против партизан и мирных жителей", а лидеры ОУН* Степан Бандера (и в том числе Шухевич) тесно сотрудничали с гитлеровскими спецслужбами, отметил Мягков.

Особенностью деятельности УПА было поистине дикое, безумное зверство, с которым украинские националисты расправлялись с ни в чём не повинными мирными гражданами. Мягков напомнил, что только летом 1944 года они получили от гитлеровцев "более 700 миномётов, около десяти тысяч станковых и ручных пулемётов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов". Параллели с нынешней военной помощью Запада Украине очевидны, резюмировал историк.

В сентябре ФСБ также раскрыла архивы о преступлениях бандеровцев против поляков в годы ВОВ. В ведомстве напомнили, что во времена СССР заведомо ограничивали доступ к "тёмным пятнам" истории, чтобы не сеять вражду и "не унижать национальное достоинство некоторых представителей братских народов".