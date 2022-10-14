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14 октября, 08:16

Орбан заявил о расколе Европы из-за антироссийских санкций

Премьер Венгрии Орбан рассказал о разделении Европы по вопросу антироссийских санкций

Страны Европы разошлись во мнениях по вопросу целесообразности санкционной политики против России. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции "Кошут".

"Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли", — объяснил он.

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Ранее Орбан заявил, что санкционная политика стран ЕС по отношению к России ошибочна и её нужно менять, так как из-за неё Европа "медленно истекает кровью". Он также сказал, что много раз грозился наложить вето на принятие ЕК новых санкционных пакетов, если национальные интересы его страны не будут учтены.

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Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Татьяна Миссуми

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