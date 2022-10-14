Орбан заявил о расколе Европы из-за антироссийских санкций

Страны Европы разошлись во мнениях по вопросу целесообразности санкционной политики против России. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции "Кошут".

"Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли", — объяснил он.