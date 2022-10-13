Орбан рассказал, как много раз грозился блокировать санкции ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан много раз грозился, что наложит вето на принятие ЕК новых санкционных пакетов, если национальные интересы его страны не будут учтены. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в соцсетях.

"Я сказал в Брюсселе: "Друзья мои! Венгрия не имеет выхода к морю, туда нельзя поставлять нефть по морю, только по трубопроводам. Один конец трубы — в России, а другой — в Венгрии. А другой трубы нет. Поэтому, если вы введёте нефтяное эмбарго, венгерская экономика на следующий день остановится, и у меня нет альтернативы", — раскрыл Орбан детали одной из дискуссий среди лидеров ЕС.

По его словам, в ответ он получил совет искать решение. Орбан подчеркнул, что санкции можно вводить, не разрушая "самих себя", к чему Еврокомиссия не готова. Он предупредил, что будет ветировать санкции до тех пор, пока ему не помогут решить возникающие в связи с ними проблемы.