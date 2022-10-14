Крымский мост поручено восстановить не позднее 1 июля 2023 года

Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, исполнителем назначен "Нижнеангарсктрансстрой". Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе указано, что единственным исполнителем данных работ назначено общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой". Компания будет заниматься восстановлением и реконструкцией разрешённых элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста.