Крымский мост поручено восстановить не позднее 1 июля 2023 года
Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года, исполнителем назначен "Нижнеангарсктрансстрой". Соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе указано, что единственным исполнителем данных работ назначено общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой". Компания будет заниматься восстановлением и реконструкцией разрешённых элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста.
"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 года", — сказано в распоряжении.
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных и, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. СМИ узнали о четырёх жертвах взрыва: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя, и арбитражный судья из Москвы. Известно, что пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестовали до 8 декабря.
ТАСС / ЕРА / STRINGER