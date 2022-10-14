Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
Пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестовали до 8 декабря
Пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестовали до 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
"Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года в отношении пятерых фигурантов уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября было разрушено два пролёта дорожного полотна и погибло пять человек. Как сообщили в ФСБ, за соучастие в теракте задержаны пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении. СК РФ уточнил, что всего установлено 12 причастных и, предварительно, погибшего водителя грузовика среди них нет. Также российские силовики назвали организатора взрыва — им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. СМИ узнали личность четырёх жертв взрыва: супруги-гиды из Петербурга, религиовед, уроженец Симферополя, и арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / EPA / STRINGER