Суд арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестовали до 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

"Киевский районный суд города Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года в отношении пятерых фигурантов уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту", — говорится в сообщении.