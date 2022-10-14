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14 октября, 06:35

Песков назвал отказ Киева от СНГ упущением для самой Украины

Отказ Украины от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для неё самой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинёв на силовые действия в Приднестровье

МИД РФ: Киев пытается спровоцировать Кишинёв на силовые действия в Приднестровье

Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Сегодня российский лидер примет участие в совещании лидеров стран – участников СНГ.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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