Песков назвал отказ Киева от СНГ упущением для самой Украины
Отказ Украины от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для неё самой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Как уже писал Лайф, вчера президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где прошёл саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках него Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, заявив, что российская сторона держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Сегодня российский лидер примет участие в совещании лидеров стран – участников СНГ.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев