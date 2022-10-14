Песков назвал отказ Киева от СНГ упущением для самой Украины

Отказ Украины от участия в мероприятиях по линии СНГ — это упущение для неё самой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы", — подчеркнул официальный представитель Кремля.