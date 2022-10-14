Грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Видео ДТП появилось в телеграм-канале Дептранса.

Грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

"На внутренней стороне 15-м километре МКАД грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как грузовик компании "Леруа Мерлен" наезжает на ограждение и опрокидывается на проезжую часть. В департаменте добавили, что движение затруднено сразу по трём полосам. Причины ДТП устанавливаются, о состоянии водителя автомобиля информации нет.