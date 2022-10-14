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14 октября, 06:59

Грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД

Грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на проезжую часть на внутренней стороне 15-го километра МКАД. Видео ДТП появилось в телеграм-канале Дептранса.

Грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на дорогу на 15-м километре МКАД. Видео © t.me / Дептранс. Оперативно

"На внутренней стороне 15-м километре МКАД грузовик наехал на ограждение и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как грузовик компании "Леруа Мерлен" наезжает на ограждение и опрокидывается на проезжую часть. В департаменте добавили, что движение затруднено сразу по трём полосам. Причины ДТП устанавливаются, о состоянии водителя автомобиля информации нет.

В Марий Эл грузовик мощным ударом выкинул микроавтобус с дороги

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Лайф рассказывал, что вчера жуткая авария унесла жизни четырёх человек в Московской области. В Дмитрове столкнулись Peugeot и КамАЗ, после чего иномарка загорелась. На опубликованных кадрах видно, что иномарка буквально влетела под грузовик и от неё практически ничего не осталось: части машины разбросаны по всей дороге.

Обложка ©

t.me / Дептранс. Оперативно

Оксана Попова
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