Рабочий нашёл бомбу в домике для прислуги в подмосковном коттедже
Самодельное взрывное устройство обнаружили в домике для прислуги в коттедже в Подмосковье
Самодельное взрывное устройство обнаружили в домике для прислуги в коттедже в подмосковной Истре, пишет телеграм-канал SHOT.
Бомбу нашёл подсобный рабочий. По словам мужчины, пока никого не было дома, он увидел в помещении нечто похожее на СВУ — трубку с резьбой и заглушками. Решив перестраховаться, он аккуратно взял предмет и отвёз в лес возле СНТ "Рябинушка" под Красногорском, куда и вызвал полицию.
Приехавшие на место правоохранители осмотрели предмет и подтвердили, что это взрывное устройство третьей степени опасности с зарядом примерно 400–500 граммов. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все подробности, собственницу коттеджа уже вызвали в отдел для дачи объяснений. К делу также подключатся сотрудники ФСБ.
А ранее сотрудники полиции задержали жителя Москвы, в квартире которого обнаружено больше тысячи различных боеприпасов. Эксперты заключили, что свыше 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсными, изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Фотохроника ТАСС / Вадим Жуков