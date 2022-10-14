Рабочий нашёл бомбу в домике для прислуги в подмосковном коттедже

Самодельное взрывное устройство обнаружили в домике для прислуги в коттедже в подмосковной Истре, пишет телеграм-канал SHOT.

Бомбу нашёл подсобный рабочий. По словам мужчины, пока никого не было дома, он увидел в помещении нечто похожее на СВУ — трубку с резьбой и заглушками. Решив перестраховаться, он аккуратно взял предмет и отвёз в лес возле СНТ "Рябинушка" под Красногорском, куда и вызвал полицию.

Приехавшие на место правоохранители осмотрели предмет и подтвердили, что это взрывное устройство третьей степени опасности с зарядом примерно 400–500 граммов. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все подробности, собственницу коттеджа уже вызвали в отдел для дачи объяснений. К делу также подключатся сотрудники ФСБ.