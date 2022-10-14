Лукашенко призвал быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ
Лукашенко: Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. По его словам, на прочность будут испытывать всех. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
"Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ", — сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
По его словам, недавние события в Казахстане и Узбекистане явились убедительными и весьма поучительными примерами, но это "только начало". Лукашенко указал, что на прочность будут испытывать всех.
Как писал Лайф ранее, Комитет госбезопасности Белоруссии узнал о планах подготовки в стране террористических актов на фоне решения о создании совместной группировки войск этой республики и России. Минску известно, что "иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально помогая" в создании террористических групп организаторам. Они фактически формируются на территории Польши, Литвы, Украины.
ТАСС / БелТА / Николай Петров