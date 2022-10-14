"Только не говорите, что он врал": Американцы высмеяли Байдена из-за инфляции

Новый сюжет телеканала Fox News на тему инфляции в США вызвал негативную реакцию зрителей в соцсетях. В комментариях американцы снова раскритиковали действия президента Джо Байдена в экономической сфере.

Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября только выросли на 8,2% в годовом выражении, а также на 0,4% после роста в августе на 0,1%.

"Итак, когда же нам ждать вступления в силу этого "Акта по сокращению инфляции"? — пошутил пользователь.

Другие комментаторы иронично отметили, что, судя по росту цен в США, "новый "Акт по сокращению инфляции" действительно работает" и "никому до Брэндона (прозвище Байдена среди его оппонентов) ещё не удавалось добиться таких результатов за такое короткое время".

"О нет. Байден сказал, что это (рост цен) было мизерным. Пожалуйста, только не говорите мне, что он солгал", — заметила в комментариях подписчица.

"[Байден говорил, что] инфляция носит временный характер. С тех пор они реально притихли, не так ли?" — указал ещё один пользователь.